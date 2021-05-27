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«Реал» нашел замену Зидану

В Мадриде активно ищут нового тренера
Футбол Примерa (Испания)
16:27
«Реал» нашел замену Зидану
Зинедин Зидан и Флорентино Перес / фото - eurosport

После ухода с поста главного тренера «Реала» Зинедина Зидана руководство «сливочных» контактировало с Маурисио Почеттино, сообщает Goal espana.

Два года назад «Реал» уже интересовался услугами аргентинца, но в последний момент передумали и решились вернуть Зидана.

Сейчас же, когда тренерское кресло снова свободное, боссы «бланкос» снова попробуют привлечь Почеттино. Сам Маурисио раньше уже намекал на свою любовь к столичному клубу.

Аргентинский специалист не уверен в своем будущем в ПСЖ из-за конфликта со спортивным директором Леонардо.

Напомним, «Тоттенхэм» также желает привлечь Почеттино.

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Теги

Реал Мадрид (футбол) Маурисио Почеттино Зинедин Зидан

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