«Реал» нашел замену Марсело

Мадридцы проявляют интерес к защитнику «Ромы»

Леонардо Спинаццоле / фото - Getty Images

«Реал» хочет подписать левого защитника «Ромы» Леонардо Спинаццоле, сообщает AS.

По информации источника, агент футболиста Давиде Липпи провел встречу с представителем мадридского клуба, который подтвердил интерес «сливочных» к игроку.

«Реал» планирует обменять на Спинаццолу нападающего Борху Майораля, которого в октябре прошлого года отдал римлянам в аренду сроком на два года. У «Ромы» есть право выкупа испанца за 20 миллионов евро, но мадридцы вместо денег хотят заполучить защитника.

Спинаццола – кандидат на замену Марсело, которого «Реал» хочет продать этим летом. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 26 миллионов.

Напомним, Серхио Рамос покинул «Реал».