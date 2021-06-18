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«Реал» нашел замену Марсело
Мадридцы проявляют интерес к защитнику «Ромы»
10:50
Леонардо Спинаццоле / фото - Getty Images
«Реал» хочет подписать левого защитника «Ромы» Леонардо Спинаццоле, сообщает AS.
По информации источника, агент футболиста Давиде Липпи провел встречу с представителем мадридского клуба, который подтвердил интерес «сливочных» к игроку.
«Реал» планирует обменять на Спинаццолу нападающего Борху Майораля, которого в октябре прошлого года отдал римлянам в аренду сроком на два года. У «Ромы» есть право выкупа испанца за 20 миллионов евро, но мадридцы вместо денег хотят заполучить защитника.
Спинаццола – кандидат на замену Марсело, которого «Реал» хочет продать этим летом. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 26 миллионов.
Напомним, Серхио Рамос покинул «Реал».
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