«Реал» не испытал проблем в дерби с «Атлетико», выиграв седьмой матч подряд

У Винисиуса – два ассиста

Фото: Real Madrid

«Реал» в матче 17 тура Ла Лиги дома обыграл «Атлетико».

Мадридцы не испытали проблем с принципиальным соперником. Бензема открыл счет уже в начале матча. «Атлетико» имел пару моментов в конце первого и в начале второго таймом, но неожиданно второй мяч забил Асенсио.

До конца матча у «матрасников» мало что выходило и «Реал» удержал комфортное преимущество. Стоит отметить, что дважды своим партерам ассистировал Винисиус Жуниор.

Это 7-я победа «Реала» в Ла Лиге подряд. Команда Анчелотти опережает в таблице «Севилью» на 8 очков.

Ла Лига. 17-й тур:

«Реал» – «Атлетико» 2:0

Голы: Бензема, 16, Асенсио, 57

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио (Вальверде, 85), Бензема (Йович, 46), Винисиус Жуниор (Родриго, 87).

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Кондогбиа, Фелипе, Эрмосо, Корреа (Лоди, 60), де Пауль (Эррера, 69), Коке, Карраско (Лемар, 46), Гризманн (Жоау Феликс, 46), Матеус Кунья (Суарес, 60).