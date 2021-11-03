«Реал» не хочет отпускать Лунина. Украинцу предоставят игровое время

Андрей Лунин / Фото - Getty Images

Испанский журналист Хулио Мальдонадо оценил в интервью SportArena вероятность ухода голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала».

Андрей получит игровое время, но его будет не много. «Реал» не хочет никуда его отдавать, даже в аренду.

Много клубов интересуются Луниным, однако он не уйдет из «Реала». На уровне официальных предложений конкретики не было.