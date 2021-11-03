Палкин: «Шахтер» не будет подстраиваться под «Реал»
«Реал» не хочет отпускать Лунина. Украинцу предоставят игровое время
Названа роль голкипера в «королевском клубе»
15:25
Андрей Лунин / Фото - Getty Images
Испанский журналист Хулио Мальдонадо оценил в интервью SportArena вероятность ухода голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала».
Не думаю, что Лунин куда-то уйдет, даже летом. Он вряд ли сменит клуб. «Реалу» нужен второй вратарь, замена для Куртуа, и это Лунин.
Андрей получит игровое время, но его будет не много. «Реал» не хочет никуда его отдавать, даже в аренду.
Много клубов интересуются Луниным, однако он не уйдет из «Реала». На уровне официальных предложений конкретики не было.
Ранее в Испании рассказали, когда Лунин впервые в сезоне сыграет за «Реал».