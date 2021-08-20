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«Реал» не продаст Лунина ради трансфера Мбаппе или Холанда

Клуб уже заработал на переходах Варана и Эдегора
Футбол Примерa (Испания)
17:03
«Реал» не продаст Лунина ради трансфера Мбаппе или Холанда
Андрей Лунин / Фото - Getty Images

Мадридский «Реал» в текущей ситуации не может себе позволить дорогостоящих трансфером. Об этом сообщает Marca.

Тем не менее, президент клуба Флорентино Перес намерен увидеть в футболке «сливочных» Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда. Однако за нападающих ПСЖ и дортмундской «Боруссии» придется выложить примерно 200 млн евро.

В связи с этим «королевский клуб» начал продажу футболистов. Однако на трансферах защитника Рафаэля Варана в МЮ и хавбека Мартина Эдегора в «Арсенал» удалось заработать около половины от нужной суммы.

По информации источника, руководство «сливочных» сформировало список игроков «на выход». Также есть ряд футболистов, которых не намерены продавать. Это преимущественно молодые исполнители, среди которых и украинский голкипер Андрей Лунин.

Ранее «Реал» объявил о продлении контракта с Каримом Бензема.

Сергей Стаднюк
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин Килиан Мбаппе

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