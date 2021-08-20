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«Реал» объявил о продлении контракта с Бензема
Форвард останется в команде еще на два года
16:18
Фото: Real Madrid
Нападающий «Реала» Карим Бензема останется в команде.
Клуб объявил о подписании нового контракта с французом. Договор рассчитан до 2023-го года.
Сообщалось, что клаусула игрока составит 1 миллиард евро.
За «Реал» Бензема выступает с 2009-го года. За это время он 3 раза стал чемпионом Испании и 4 раза выиграл Лигу чемпионов.
В прошлом сезоне на счету 33-летнего француза 23 мяча в 34-х матчах.
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