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«Реал» объявил о продлении контракта с обладателем «Золотого мяча»

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13:54
«Реал» объявил о продлении контракта с обладателем «Золотого мяча»
Фото: Real Madrid

«Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.

Соглашение будет рассчитано на один год. Контракт – до лета 2022-го года.

Предыдущее соглашение истекало в июне этого года.

Модрич выступает за «Реал» с 2012-го года. Он выиграл в составе мадридцев «Золотой мяч» в 2018-м году.

Андрей Усмонов
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Теги

Лука Модрич Реал Мадрид (футбол)

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