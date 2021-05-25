«Реал» объявил о продлении контракта с обладателем «Золотого мяча»

Хорват отыграет еще один сезон

Фото: Real Madrid

«Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.

Соглашение будет рассчитано на один год. Контракт – до лета 2022-го года.

@LukaModric10 firmó el contrato en la Ciudad Real Madrid acompañado por el presidente Florentino Pérez.#Modrić2022 pic.twitter.com/Wj6isAKwR0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021

Предыдущее соглашение истекало в июне этого года.

Модрич выступает за «Реал» с 2012-го года. Он выиграл в составе мадридцев «Золотой мяч» в 2018-м году.