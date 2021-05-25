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«Реал» объявил о продлении контракта с обладателем «Золотого мяча»
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13:54
Фото: Real Madrid
«Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем.
Соглашение будет рассчитано на один год. Контракт – до лета 2022-го года.
@LukaModric10 firmó el contrato en la Ciudad Real Madrid acompañado por el presidente Florentino Pérez.#Modrić2022 pic.twitter.com/Wj6isAKwR0— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2021
Предыдущее соглашение истекало в июне этого года.
Модрич выступает за «Реал» с 2012-го года. Он выиграл в составе мадридцев «Золотой мяч» в 2018-м году.
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