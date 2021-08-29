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«Реал» обыграл на выезде «Бетис»
Гол Карвахаля стал единственным в матче
07:19
Фото: twitter.com/realmadrid
«Реал» в матче 3 тура Ла Лиги на выезде обыграл «Бетис».
Единственный мяч в игре забил Карвахаль. Он реализовал передачу от Бензема. Отыграться «Бетису» не удалось.
«Реал» выиграл два из трех матчей и имеет семь очков после трех туров.
Ла Лига. 3-й тур:
«Бетис» – «Реал» 0:1
Гол: Карвахаль, 61
«Бетис»: Руй Силва, Монтойя, Песселья, Руис, Миранда, Руибаль (Тельо, 70), Фекир, Каналес (Хоакин, 82), Родригес, Гуардадо (Камараса, 70), Хуанми (Иглесиас, 77).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Мигель Гутьеррес (Родриго, 83), Вальверде, Каземиро, Иско (Васкес, 66), Бэйл (Асенсио, 66), Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 78).
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