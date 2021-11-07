«Реал» обыграл «Райо Вальекано» и закрепился лидерство в Примере
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Реал» в родных стенах переиграл «Райо Вальекано».
Уже на 14-й минуте счет открыл Тони Кроос, а в середине первого тайма Бензема сделал счет для мадридского клуба боле комфортным – 2:0.
«Райо» сумел ответить лишь однажды: ближе к концу матча отличился Фалькао.
2:1, победа «Реала» команда Анчелотти набирает 27 очков в Примере после 12-ти матчей и закрепляется на 1-м месте в таблице.
Примера, 13-й тур
«Реал» – «Райо Вальекано» 2:1
Голы: Кроос, 14, Бензема, 38 – Фалькао, 76
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Начо, 90), Милитао, Алаба, Менди, Камавинга, Каземиро, Кроос, Асенсио (Васкес, 83), Бензема (Азар, 83), Винисиус Жуниор.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Балиу, Савельич (Посо, 81), Катена, Фран Гарсия, Паласон (Бебе, 60), Трехо (Унаи Лопес, 60), Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин, Нтека (Фалькао, 69; Гвардиола, 81).
Предупреждения: Кроос (29), Балиу (45), Комесанья (68).
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