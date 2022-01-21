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«Реал» окончательно отказался от трансферов Погба и Кессье и нашел им замену в «Аяксе»

Мадридцы хотят подписать Райана Гравенберха летом 2022 года
Футбол Примерa (Испания)
21 января 22:52
«Реал» окончательно отказался от трансферов Погба и Кессье и нашел им замену в «Аяксе»
Райан Гравенберх / фото - Getty Images

«Реал» в летнее трансферное окно хочет купить полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, сообщает Defensa Central.

Как заявляет источник, руководство мадридцев окончательно отказалось от идеи подписать полузащитников «Манчестер Юнайтед» и «Милана» Поля Погба и Франка Кессье, и видят в Гравенберхе отличную замену им.

В текущем сезоне Гравенберх отыграл в футболке «Аякса» 27 матчей, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи. Соглашение футболиста с нидерландским клубом рассчитано до лета 2023 года, а Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Напомним, «Реал» готов продать Лунина за 20 миллионов евро.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Аякс

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