«Реал» окончательно отказался от трансферов Погба и Кессье и нашел им замену в «Аяксе»

Мадридцы хотят подписать Райана Гравенберха летом 2022 года

Райан Гравенберх / фото - Getty Images

«Реал» в летнее трансферное окно хочет купить полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, сообщает Defensa Central.

Как заявляет источник, руководство мадридцев окончательно отказалось от идеи подписать полузащитников «Манчестер Юнайтед» и «Милана» Поля Погба и Франка Кессье, и видят в Гравенберхе отличную замену им.

В текущем сезоне Гравенберх отыграл в футболке «Аякса» 27 матчей, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи. Соглашение футболиста с нидерландским клубом рассчитано до лета 2023 года, а Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Напомним, «Реал» готов продать Лунина за 20 миллионов евро.