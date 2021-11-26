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«Реал» определился с будущим Марко Асенсио
Вингер мадридцев вскоре может уйти из клуба
26 ноября 22:59
Марко Асенсио / фото - Getty Images
Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио в ближайшее трансферное окно может покинуть «Королевский клуб», сообщает TodoFichajes.
По информации источника, будущее игрока будет зависеть от следующего контракта. Действующее соглашение Асенсио с клубом действует до лета 2023 года, если игрок не подпишет контракт на новых условиях, который ему предложат в скором времени, его продадут.
По слухам, за вингера «Реал» запросит у потенциальных покупателей 50 миллионов евро.
Напомним, большой интерес к Асенсио проявляет дортмундская «Боруссия».
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