«Реал» определился с будущим Марко Асенсио

Вингер мадридцев вскоре может уйти из клуба

Марко Асенсио / фото - Getty Images

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио в ближайшее трансферное окно может покинуть «Королевский клуб», сообщает TodoFichajes.

По информации источника, будущее игрока будет зависеть от следующего контракта. Действующее соглашение Асенсио с клубом действует до лета 2023 года, если игрок не подпишет контракт на новых условиях, который ему предложат в скором времени, его продадут.

По слухам, за вингера «Реал» запросит у потенциальных покупателей 50 миллионов евро.

Напомним, большой интерес к Асенсио проявляет дортмундская «Боруссия».