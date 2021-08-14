«Арсенал» может купить игрока «Реала» за 45 миллионов евро
«Реал» опроверг выход клуба из Ла Лиги
Мадридский клуб опубликовал заявление
13:10
Фото: AS
«Реал» через свой сайт выступил с заявлением об информации о выходе клуба из Ла Лиги.
«Об информации, опубликованной сегодня газетой Mundo Deportivo, где говорится, что наш клуб изучал возможность ухода из Ла Лиги в АПЛ.
«Реал» хочет заявить, что эта информация – абсолютная ложь и абсурд, это невозможно. Цель этой информации – вновь потревожить повседневную жизнь клуба».
Сообщалось, что «Реал» недоволен политикой Ла Лиги и президента Хавьера Тебаса.