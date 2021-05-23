«Реал» остался без трофеев впервые за последние 11 лет

Последний раз подобное было в 2010 году

Реал Мадрид / фото - Getty Images

В последнем туре сезона Примеры мадридский «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал новым чемпионом Испании.

Больше всего об исходе этого матча горюет «Реал», так как эта победа стояла им чемпионства. Подопечные Зинедина Зидана финишировали на 2-м месте таблицы, с отставанием от «Атлетико» в два балла. Если бы подопечные Диего Симеоне уступили «Вальядолиду», «сливочные» праздновали бы победу.

Еще в мае «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, уступив «Челси» по сумме двух матчей (1:1, 0:2). А в январе мадридцы проиграли «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании (1:2) и выбыли из Кубка Испании, потерпев поражение от «Алькояно» (1:2). Таким образом, команда Зидана закончила сезон без трофеев.



Это случилось впервые с сезона-2009/10. Тогда командой руководил Мануэль Пеллегрини.

Напомним, Зидан может остаться в «Реале».