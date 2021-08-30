«Реал» остановил переговоры о трансфере Мбаппе

Форвард останется в ПСЖ

Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Форвард ПСЖ Килиана Мбаппе не перейдет в «Реал», сообщает RMC Sport.

По информации источника, мадридский клуб вышел с переговоров. Это связано с тем, что «Реал» так и не получил ответа от ПСЖ на финальное предложение по Мбаппе – 180 миллионов евро.

Теперь в «Реале» будут ждать января, чтобы возобновить переговоры по Мбаппе, или же заполучить его следующим летом бесплатно. Отметим, что контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается летом 2022-го года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил очередное предложение «Реала» по Мбаппе.