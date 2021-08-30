«Реал» готовит финальное предложение по Мбаппе
«Реал» остановил переговоры о трансфере Мбаппе
Форвард останется в ПСЖ
Килиан Мбаппе / Фото: Twitter
Форвард ПСЖ Килиана Мбаппе не перейдет в «Реал», сообщает RMC Sport.
По информации источника, мадридский клуб вышел с переговоров. Это связано с тем, что «Реал» так и не получил ответа от ПСЖ на финальное предложение по Мбаппе – 180 миллионов евро.
Теперь в «Реале» будут ждать января, чтобы возобновить переговоры по Мбаппе, или же заполучить его следующим летом бесплатно. Отметим, что контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается летом 2022-го года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил очередное предложение «Реала» по Мбаппе.
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