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«Реал» остановил переговоры о трансфере Мбаппе

Форвард останется в ПСЖ
Футбол В Европе
30 августа 23:00
«Реал» остановил переговоры о трансфере Мбаппе
Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Форвард ПСЖ Килиана Мбаппе не перейдет в «Реал», сообщает RMC Sport.

По информации источника, мадридский клуб вышел с переговоров. Это связано с тем, что «Реал» так и не получил ответа от ПСЖ на финальное предложение по Мбаппе – 180 миллионов евро.

Теперь в «Реале» будут ждать января, чтобы возобновить переговоры по Мбаппе, или же заполучить его следующим летом бесплатно. Отметим, что контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается летом 2022-го года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил очередное предложение «Реала» по Мбаппе.

Петр Приходько
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Теги

Килиан Мбаппе Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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