«Реал» отказался от трансфера Давида Сильвы в 2010-м из-за его разгульного образа жизни

Испанец стал легендой «Манчестер Сити»

Давид Сильва / фото - The Times

Мадридский «Реал» в 2010-м году мог подписать испанского полузащитника Давила Сильву, сообщает The Sun.

Атакующий хавбек тогда выступал в составе «Валенсии», а недавно вновь избранный на пост президента мадридского клуба Флорентино Перес как раз собирал новых «галактикос».

Функционер хотел добавить к уже приобретенным Роналду, Бензема, Кака, Алонсо еще и этого игрока.

Но «сливочные» решили отказаться от этого трансфера, так как у испанца тогда была слава знатного тусовщика – футболист часто выпивал и устраивал вечеринки.

В итоге, вместо Мадрида Силва оказался в «Манчестер Сити», где провел 10 долгих лет и успел закрепиться в статусе легенды английского клуба.

Сейчас же испанец выступает в составе «Реал Сосьедада».

Напомним, «Ливерпуль» может подписать форварда мадридского «Реала».