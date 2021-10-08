«Реал» откажется от Мбаппе, если тот продлит контракт с ПСЖ

Парижане не оставляют попыток сохранить лидера

Фото: AS

ПСЖ не оставляет попытки продлить контракт с форвардом Килианом Мбаппе.

Нападающий хочет перейти в «Реал» и намерен сделать это уже зимой. Игрок не соглашается на условия парижан.

Накануне, ПСЖ предложил ему крупную сделку на 36 миллионов евро в год. Такой же контракт у другого игрока команды Неймара.

В случае, если Мбаппе продлит контракт с ПСЖ, «Реал» откажется от его подписания, сообщает todofichajes.com. Мадридцы будут стараться зимой все уладить с игроком и французских клубом.

Ранее ПСЖ заявил, что поведение «Реала» оскорбительно для их команды.