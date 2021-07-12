Лунин вышел в основе в матче «Реала»
«Реал» отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед» по Варану
Защитник готов сменить клуб
19:47
Фото: AS
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по защитнику «Реала» Рафаэлю Варану.
Английский клуб предложил 45 миллионов евро за француза, но такая сумма не устроила мадридцев. В клубе рассчитывают на минимум 60 миллионов евро.
С Вараном МЮ пока также не согласовал контракт, однако переговоры продолжаются. Англичане попытаются вернуться к переговорам с «Реалом», сообщает Sky Sports.
28-летний француз готов переехать в АПЛ. Он также интересен ПСЖ.
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