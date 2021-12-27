«Реал» отпустит Себальоса в «Бетис»

С полузащитником подпишут полноценный контракт

Фото: Marca

Полузащитник «Реала» Дани Себальос перейдет в «Бетис».

Клубы согласовывают сделку в размере 10 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo. Изначально, «Бетис» планировал взять испанца в аренду, но «Реал» настоял на полноценном трансфере. 25-летний игрок согласился на переход из-за желания постоянной игровой практики.

На счету хавбека в нынешнем сезоне ни одного матча за «сливочных».

«Реал» не рассчитывает на игрока, потому и готов его продать. Отметим, что Себальос перешел в «Реал» как раз из «Бетиса» в 2017-м году.

Два сезона Дани провел в «Арсенале», но лондонцы не стали его выкупать.