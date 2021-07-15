Роббен во второй раз сообщил о завершении игровой карьеры
«Реал» отреагировал на завершение карьеры бывшей легенды клуба
Роббен вновь повесил бутсы на гвоздь
18:45
Арьен Роббен / Фото: Twitter
Мадридский «Реал» в своем Twitter отреагировал на завершение карьеры экс-полузащитника команды Арьена Роббена.
«Поздравляем с фантастической карьерой. Наслаждайся своим отдыхом»
Напомним, Роббен объявил о завершении карьеры во второй раз. Ранее он делал это в 2019-м году, но в 2020-м решил снова возобновить ее.
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