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«Реал» отреагировал на завершение карьеры бывшей легенды клуба

Роббен вновь повесил бутсы на гвоздь
Футбол Примерa (Испания)
18:45
«Реал» отреагировал на завершение карьеры бывшей легенды клуба
Арьен Роббен / Фото: Twitter

Мадридский «Реал» в своем Twitter отреагировал на завершение карьеры экс-полузащитника команды Арьена Роббена.

«Поздравляем с фантастической карьерой. Наслаждайся своим отдыхом»

Напомним, Роббен объявил о завершении карьеры во второй раз. Ранее он делал это в 2019-м году, но в 2020-м решил снова возобновить ее.

Петр Приходько
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Теги

Арьен Роббен Реал Мадрид (футбол)

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