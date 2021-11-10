«Реал» переплатил 30 миллионов евро, чтобы перехватить молодого бразильца у «Ливерпуля»

«Сливочные» в последние годы немало потратили на южноамериканцев

Родриго Гоэс / фото - Real Madrid CF

Бывший тренер «Сантоса» Элано рассказал ESPN, как мадридский «Реал» перехватил их экс-вингера Родриго у «Ливерпуля»:

«В какой-то момент у нас были серьезные переговоры с «Ливерпулем» по Родриго. Но речь шла о небольшой сумме, а «Реал» в итоге дал на 30 миллионов евро больше. Я еще тогда говорил, что парень стоит этих денег. Я рад, что все сложилось удачно».

«Сливочные» выплатили за молодого игрока 45 миллионов евро в 2018-м году.

В то же трансферное окно мадридцы неоднократно выходили на бразильский рынок. Помимо Родриго состав «бланкос» пополнило еще несколько латиноамериканцев: Винисиус, Рейньер и Эдер Милитао.

В общей сложности, на четверых футболистов молодых футболистов было потрачено 170 миллионов евро.

Родриго является первой опцией Анчелотти на правый фланг атаки, выиграв конкуренцию у Асенсио, Васкеса и Эдена Азара.

Напомним, ПСЖ планирует бесплатно подписать звезду «Реала».