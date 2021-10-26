«Реал» планирует отсрочить футбольную пенсию ключевого хавбека

Игрок планировал повесить бутсы на гвоздь через два года

Лука Модрич, Каземиро и Тони Кроос / фото - Twitter

Руководство мадридского «Реала» готовит новый контракт с немецким полузащитником Тони Кроосом, сообщает todofichajes.

Нынешнее соглашение хавбека со «сливочными» истекает летом 2023-года, но боссы «бланкос» хотят, чтобы игрок задержался в Мадриде еще на два года.

Сам Кроос ранее заявлял, что не планирует становиться футбольным старожилом и завершит карьеру не позже 33-х лет.

В 2023-м году, по окончанию контракта полузащитник как раз достигнет этого возраста.

Немец уже завершил карьеру в национальной сборной, но если «Реал» сделает интересное предложение, то может и решит повременить с футбольной пенсией.

За 7 лет в столице Испании хавбек провел 324 матча, в которых забил 22 гола и отдал 80 голевых передач. Также игрок три раза подряд взял со «сливочными» Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом страны.

Напомним, партнер Тони по центру поля «Реала» Лука Модрич достиг круглой отметки матчей за «бланкос».