«Реал» планирует отсрочить футбольную пенсию ключевого хавбека
Руководство мадридского «Реала» готовит новый контракт с немецким полузащитником Тони Кроосом, сообщает todofichajes.
Нынешнее соглашение хавбека со «сливочными» истекает летом 2023-года, но боссы «бланкос» хотят, чтобы игрок задержался в Мадриде еще на два года.
Сам Кроос ранее заявлял, что не планирует становиться футбольным старожилом и завершит карьеру не позже 33-х лет.
В 2023-м году, по окончанию контракта полузащитник как раз достигнет этого возраста.
Немец уже завершил карьеру в национальной сборной, но если «Реал» сделает интересное предложение, то может и решит повременить с футбольной пенсией.
За 7 лет в столице Испании хавбек провел 324 матча, в которых забил 22 гола и отдал 80 голевых передач. Также игрок три раза подряд взял со «сливочными» Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом страны.
Напомним, партнер Тони по центру поля «Реала» Лука Модрич достиг круглой отметки матчей за «бланкос».
Комментарии 0