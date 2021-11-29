«Реал» поднимет сумму отступных еще одного игрока до миллиарда евро

В составе «бланкос» уже есть футболист с подобной клаусулой

Родриго Гоэс / фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с 20-летним вингером Родриго Гоэсом, сообщает ABC.

«Бланкос» хотят предложить новое соглашение, которое подразумевает повышение зарплаты и сумму отступных в размере одного миллиарда евро.

Текущий контракт бразильца с «бланкос» рассчитан до лета 2025 года, а текущая клаусула в нем равна 750-ти миллионам евро.

Лишь у двух игроков сумма отступных равна миллиарду: у форварда «Реала» Карима Бензема и хавбека «Барселоны» Педри.

Также мадридцы планируют добавить к этому списку Винисиуса Жуниора, которому вскоре предложат новое соглашение с «космической» зарплатой.

Напомним, Бензема стал лучшим французским бомбардиром в истории.