«Реал» сумел обыграть «Севилью» благодарно голам Бензема и Винисиуса
«Реал» поднимет сумму отступных еще одного игрока до миллиарда евро
В составе «бланкос» уже есть футболист с подобной клаусулой
15:46
Родриго Гоэс / фото - Real Madrid CF
Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с 20-летним вингером Родриго Гоэсом, сообщает ABC.
«Бланкос» хотят предложить новое соглашение, которое подразумевает повышение зарплаты и сумму отступных в размере одного миллиарда евро.
Текущий контракт бразильца с «бланкос» рассчитан до лета 2025 года, а текущая клаусула в нем равна 750-ти миллионам евро.
Лишь у двух игроков сумма отступных равна миллиарду: у форварда «Реала» Карима Бензема и хавбека «Барселоны» Педри.
Также мадридцы планируют добавить к этому списку Винисиуса Жуниора, которому вскоре предложат новое соглашение с «космической» зарплатой.
Напомним, Бензема стал лучшим французским бомбардиром в истории.
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