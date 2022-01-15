«Реал» полностью исключил участие Алабы в матче за Суперкубок Испании

Австриец не сможет помочь своей команде

Давид Алаба / фото - Football Espana

Перед матчем за Суперкубок Испании с «Атлетиком Бильбао» мадридский «Реал» понес серьезный кадровые потери.

Защитник «бланкос» Давид Алаба не сможет принять участие в этой встрече, сообщает издание Marca.

Австриец пропустил полуфинальный матч с «Барселоной» из-за дискомфорта в подколенном сухожилии, но ожидалось, что он будет готов к финальной встрече.

Однако, как сообщает источник, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не собирается рисковать здоровьем игрока, поэтому его участие в игре за трофей полностью исключено.

Также мадридцам не сможет помочь другой лидер обороны – правый защитник Дани Карвахаль сдал положительный тест на коронавирус.

Финал Суперкубка Испании пройдет в это воскресенье, 16-го января в 20:30.