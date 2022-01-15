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«Реал» полностью исключил участие Алабы в матче за Суперкубок Испании
Австриец не сможет помочь своей команде
15 января 08:44
Давид Алаба / фото - Football Espana
Перед матчем за Суперкубок Испании с «Атлетиком Бильбао» мадридский «Реал» понес серьезный кадровые потери.
Защитник «бланкос» Давид Алаба не сможет принять участие в этой встрече, сообщает издание Marca.
Австриец пропустил полуфинальный матч с «Барселоной» из-за дискомфорта в подколенном сухожилии, но ожидалось, что он будет готов к финальной встрече.
Однако, как сообщает источник, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не собирается рисковать здоровьем игрока, поэтому его участие в игре за трофей полностью исключено.
Также мадридцам не сможет помочь другой лидер обороны – правый защитник Дани Карвахаль сдал положительный тест на коронавирус.
Финал Суперкубка Испании пройдет в это воскресенье, 16-го января в 20:30.
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