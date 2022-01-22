Марсело готов в скором времени вернуться в родной клуб
«Реал» потерял ключевого игрока на три матча в Кубке Испании
Марсело дисквалифицирован
18:04
Марсело / Фото: Getty Images
«Реал» потерял Марсело на три следующих матча Кубка Испании, сообщает Marca.
По информации источника, игрок дисквалифицрован на четвертьфинальый матч, и на оба полуфинальных, если «Реал» туда попадет.
В матче 1/8 финала против «Эльче» (1:2) Марсело получил красную карточку за фол последней надежды и сказал судьбе после этого: «Ты был очень плох».
Напомним, в четвертьфинале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, который в 1/8 финала выбил из турнира «Барселону» (3:2).
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