«Реал» потерял ключевого игрока на три матча в Кубке Испании

Марсело дисквалифицирован

Марсело / Фото: Getty Images

«Реал» потерял Марсело на три следующих матча Кубка Испании, сообщает Marca.

По информации источника, игрок дисквалифицрован на четвертьфинальый матч, и на оба полуфинальных, если «Реал» туда попадет.

В матче 1/8 финала против «Эльче» (1:2) Марсело получил красную карточку за фол последней надежды и сказал судьбе после этого: «Ты был очень плох».

Напомним, в четвертьфинале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, который в 1/8 финала выбил из турнира «Барселону» (3:2).