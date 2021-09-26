«Реал» потерял очки, сыграв вничью с «Вильярреалом»

Команды так и не смогли взломать оборону друг друга

фото - Real Madrid CF

В матче седьмого тура Примеры «Реал» с «Вильярреалом» расписали мировую.

Первый тайм проходил на высоких скоростях. Обе команды имели свои возможности забить, но в дело вмешались вратари – Тибо Куртуа и Херонимо Рульи.

Во второй половине встречи команда Унаи Эмери закрылась на своей половине и сохраняла ничью аж до самого финального свистка.

Впервые в этом сезоне «сливочные» не смогли забить ни одного гола. За первые 6 туров они забили 21 гол – лучший результат команды в 21-м веке.

Примера, 7-й тур

«Реал» – «Вильярреал» 0:0

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Милитао, Алаба, Начо, Асенсио (Иско, 81), Каземиро, Модрич (Азар, 73), Родриго (Камавинга, 46), Бензема, Винисиус Жуниор.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 86), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Парехо, Капу, Коклен (Мойсес Гомес, 58), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума (Пенья, 84), Пино (Тригерос, 84).

Предупреждения: Винисиус Жуниор (40), Коклен (55), Мойсес Гомес (70).