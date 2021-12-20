«Реал» повторил 15-летний рекорд по владению мячом, не забив «Кадису» ни одного мяча

«Сливочные» во втором сезоне подряд теряют очки дома с этой командой

фото - Real Madrid CF

В матче 18-го тура Примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» сыграл вничью с «Кадисом» (0:0).

Мадридцы владели мячом 82% процента времени, что является для столичной команды лучшим результатом с сезона 2005/2006, сообщает OPTA.

Также «сливочные» нанесли 36 ударов по воротам соперника против 4-х у «Кадиса».

Примечательно, что несмотря на явное преимущество хозяев «бланкос» так и не смогли забить ни одного гола, прервав свою 10-матчевую победную серию, которая длилась два месяца.

Также «Реал» во втором сезоне подряд теряет очки с этой командой на «Бернабеу». В прошлой кампании «королевский клуб» вовсе проиграл со счетом 0:1.