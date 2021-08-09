«Реал» предложил Моуриньо забрать у них форварда

Мадридцы продолжают чистку состава

фото - Real Madrid CF

Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может стать игроком «Ромы», сообщает La Repubblica.

«Сливочные» предложили игрока клубу, где работает их экс-тренер Жозе Моуриньо. В Мадриде не хотят видеть Йовича в своем составе, а «волки» как раз ищут еще одного нападающего на замену Эдину Джеко, который вскоре уйдет в «Интер».

Ранее римляне купили из «Дженоа» Элдора Шомуродова, но хотят усилить линию атаки еще одним игроком на позицию центрфорварда. Также ранее сообщалось, что «волки» могут выкупить конкурента Романа Яремчука из «Бенфики».

Вторую половину минувшего сезона Йович провел в аренде в «Айнтрахте», где за 18 матчей забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Напомним, Андрей Лунин вновь вышел в составе «Реала» и показал свой класс.