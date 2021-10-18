«Реал» предложит возрастному лидеру новый контракт

Форвард находится в потрясающей форме

Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

Боссы мадридского «Реала» хотят продлить контракт с французским нападающим Каримом Бензема, сообщает портал Goal.

По словам источника, клуб был готов предложить форварду новое соглашение до 2025 года еще перед стартом этой кампании, чтобы показать, насколько они ему доверяют.

Игрок находится в отличных отношениях с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, а также показывает высокий уровень игры, чем даже заслужил быть в числе главных претендентов на Золотой мяч.

Текущее соглашение 33-летнего француза с «бланкос» истекает в 2023 году.

Напомним, Бензема оценил свои шансы на Золотой мяч.