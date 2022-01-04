«Реал» приготовил 40 миллионов за лидера полузащиты «Аякса»

Правда неизвестно, найдется ли для хавбека место в составе «сливочных»

Райан Гравенберг / фото - Ajax FC

Мадридский «Реал» договорился с агентом Мино Райолой о трансфере его клиента – хавбека «Аякса» Райана Гравенберга, сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в Twitter.

«Сливочным» осталось убедить самого 19-летнего футболиста сменить клубную прописку. В случае его согласия, мадридцы выложат за него до 40 миллионов евро, и подпишут его в июне.

Но игрока может отпугнуть высокий уровень конкуренции в полузащите команды. Ведь помимо бессменной троицы Модрича, Каземиро и Крооса, в распоряжении Анчелотти также имеются такие молодые таланты как Вальверде и Камавинга.

В текущем сезоне голландский полузащитник провел 25 матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

Напомним, «Реал» окончательно отказался от трансфера Антонио Рюдигера.