«Реал» продаст 20% прав на обновленный стадион «Сантьяго Бернабеу»

Арена будет принимать не только футбольные матчи

Проект обновленного «Сантьяго Бернабеу» / фото - Real Madrid CF

Президент «Реала» Флорентино Перес достиг соглашения с американской компанией Legends об эксплуатации домашней арены мадридцев «Сантьяго Бернабеу», сообщает Sky Sports.

«Сливочные» продадут 20% прав на пользование стадионом на ближайшие 25 лет.

Акционеры из США будут проводить на арене различные спортивные и развлекательные мероприятие, что окупится испанскому клубу доходом в 400 миллионов евро в год.

Подобные сделки – одна из главных причин реконструкции стадиона, которая завершится в этом году.

Помимо обновления фасада, перестройки окружных территорий и появления выдвижной крыши, на «Бернабеу» также устанавливают революционную систему выдвижного поля, которая позволит проводить на площадке концерты и различные спортивные события без угроз повреждения газона.

Ради этого были вырыты специальные шлюзы глубиной в 35 метров, куда при необходимости может убираться само поле.

Вот почему Лунин в запасе. «Реал» опубликовал подборку сэйвов Куртуа, некоторые из которых – в игре с «Шахтером».