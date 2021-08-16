Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Окончен
18:30 Кельн - Герта 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 1:2 Окончен
21:00 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Окончен
23:15 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Александрия 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован

«Реал» продлил контракт с главным конкурентом Лунина

Стороны подписали долгосрочное соглашение
Футбол Примерa (Испания)
15:06
«Реал» продлил контракт с главным конкурентом Лунина
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» подписал новый контракт с бельгийским вратарем Тибо Куртуа, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. О повышении зарплаты не сообщается.

29-летний голкипер переехал в столицу Испании в 2018 году в качестве лучшего вратаря Чемпионата мира в России.

В Мадриде Тибо успел выиграть чемпионат и Суперкубок Испании, а также по итогам сезона 19/20 бельгиец стал обладателем трофея Саморы (награды лучшему вратарю Примеры) и стал первым стражем ворот «Реала» с 2007 года, кто удостоился этой награды (последним раз трофей брал Икер Касильяс).

Контракт украинца Андрея Лунина, который будет дублером Куртуа в новом сезоне, истекает в 2024 году.

Напомним, «Реал» в следующем году может бесплатно заполучить Поля Погба.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Тибо Куртуа Андрей Лунин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Йович может стать игроком «Интера». «Реал» готов отпустить форварда
Йович может стать игроком «Интера». «Реал» готов отпустить форварда
Футбол Серия А (Италия)
13:23
«Арсенал» предложил «Реалу» сумму, за которую намерен заполучить Эдегора
«Арсенал» предложил «Реалу» сумму, за которую намерен заполучить Эдегора
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:43
Еще один желающий. «Ливерпуль» намерен побороться с «Реалом» за Мбаппе
Еще один желающий. «Ливерпуль» намерен побороться с «Реалом» за Мбаппе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:37
Погба бесплатно перейдет в «Реал»
Погба бесплатно перейдет в «Реал»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 августа 15:52
Анчелотти: «Бензема – совершенный игрок»
Анчелотти: «Бензема – совершенный игрок»
Футбол Примерa (Испания)
15 августа 12:23
«Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Анчелотти
«Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Анчелотти
Футбол Примерa (Испания)
15 августа 07:35

Новости: Футбол

«В один день я буду здесь играть». Как 17-летний Лукаку впервые посетил стадион «Челси»
«В один день я буду здесь играть». Как 17-летний Лукаку впервые посетил стадион «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
15:41
Алиев и Милевский в 2010: «Кто такое Коваль? Да пошел он на**й»
Алиев и Милевский в 2010: «Кто такое Коваль? Да пошел он на**й»
Украинская Премьер-лига
15:21
Чемпионат Украины. «Мариуполь» — «Черноморец». Видео трансляция
Чемпионат Украины. «Мариуполь» — «Черноморец». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
15:21
Суперкубок Германии. «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Видео трансляция
Суперкубок Германии. «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Видео трансляция
Бундеслига (Германия)
15:14
«Реал» продлил контракт с главным конкурентом Лунина
«Реал» продлил контракт с главным конкурентом Лунина
Примерa (Испания)
15:06
Ван Дейк – о возвращении после травмы: «Я не робот, не могу моментально восстановиться на 100 процентов»
Ван Дейк – о возвращении после травмы: «Я не робот, не могу моментально восстановиться на 100 процентов»
Премьер-Лига (Англия)
14:55
Куман – о дубле Брэйтуэйта: «Он пример для многих игроков»
Куман – о дубле Брэйтуэйта: «Он пример для многих игроков»
Примерa (Испания)
14:41
Бельерин намерен попрощаться с «Арсеналом» из-за конфликта с Артетой
Бельерин намерен попрощаться с «Арсеналом» из-за конфликта с Артетой
Украинская Премьер-лига
14:33
Вацко: «Полное фиаско УАФ. Поставьте тогда меня тренером сборной. Я уже отмазки знаю»
Вацко: «Полное фиаско УАФ. Поставьте тогда меня тренером сборной. Я уже отмазки знаю»
Сборная Украины
14:18
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости