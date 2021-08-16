«Реал» продлил контракт с главным конкурентом Лунина

Стороны подписали долгосрочное соглашение

Андрей Лунин и Тибо Куртуа / фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» подписал новый контракт с бельгийским вратарем Тибо Куртуа, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. О повышении зарплаты не сообщается.

29-летний голкипер переехал в столицу Испании в 2018 году в качестве лучшего вратаря Чемпионата мира в России.

В Мадриде Тибо успел выиграть чемпионат и Суперкубок Испании, а также по итогам сезона 19/20 бельгиец стал обладателем трофея Саморы (награды лучшему вратарю Примеры) и стал первым стражем ворот «Реала» с 2007 года, кто удостоился этой награды (последним раз трофей брал Икер Касильяс).

Контракт украинца Андрея Лунина, который будет дублером Куртуа в новом сезоне, истекает в 2024 году.

Напомним, «Реал» в следующем году может бесплатно заполучить Поля Погба.