«Реал» продлит контракт с Бензема

Клуб высоко ценит старания форварда

Карим Бензема / фото - Eurosport

«Реал Мадрид» готовит новое соглашение с французским форвардом Каримом Бензема, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

Старый-новый тренер «сливочных» Карло Анчелотти очень ценит игру нападающего, и считает его ключевой фигурой в своих тактических построениях. В клубе планируется революция на многих позициях, но место в составе Бензема – неоспоримо.

Текущий контракт «бланкос» с 33-летним форвардом рассчитан до лета 2022 и Флорентино Перес хочет как можно скорее продлить соглашение. Так как в клубе действует принципиальное правило, по которому игрокам старше 32 лет не продлевают контракт на длительный срок, то, скорее всего, игроку будет предложено или годичное соглашение, или же его продлят по схеме 1+1, как это ранее сделали с Лукой Модричем.

В минувшем сезоне Карим отыграл за «Реал» 46 матчей, где записал на свой счет 30 голов и 9 голевых передач.

Напомним, Анчелотти заявил, что требует от Бензема 50 голов за сезон.