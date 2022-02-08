Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
«Реал» продлит контракт с Модричем еще на год
Полузащитник останется в команде
16:42
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом.
С хорватом будет подписано соглашение еще на один год. Нынешний контракт рассчитан до конца сезона.
Игрой Модрича довольны в команде. 36-летний игрок не намерен менять команду.
На его счету в нынешнем сезоне 16 матчей, один гол и четыре ассиста в Ла Лиге.
Ранее он установил рекорд в Суперкубке Испании.
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