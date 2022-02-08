«Реал» продлит контракт с Модричем еще на год

Полузащитник останется в команде

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом.

С хорватом будет подписано соглашение еще на один год. Нынешний контракт рассчитан до конца сезона.

Игрой Модрича довольны в команде. 36-летний игрок не намерен менять команду.

На его счету в нынешнем сезоне 16 матчей, один гол и четыре ассиста в Ла Лиге.

Ранее он установил рекорд в Суперкубке Испании.