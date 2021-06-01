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«Реал» продлит своего самого трудолюбивого игрока

Игрок приятно удивил боссов «сливочных» в этом сезоне
Футбол Примерa (Испания)
17:36
«Реал» продлит своего самого трудолюбивого игрока
Лукас Васкес / фото - Goal

«Реал Мадрид» предложит Лукасу Васкесу контракт до 2024 года, сообщает COPE. По словам источника, соглашение продлят уже сегодня.

В клубе очень высоко оценили высокую самоотдачу и профессионализм футболиста, и хотят сохранить его в клубе. Ранее игрок отказывался продлевать контракт с понижением зарплаты на 10%, но сейчас, видимо, решил принять предложение.

Путь Васкеса к новому контракту был достаточно сложным. После двух провальных сезонов казалось, что футболист изжил себя. Все изменилось осенью 2020, когда на длительное время выбыл правый защитник Дани Карвахаль, и Васкесу пришлось стать на неродную для себя позицию, что бы закрыть дыру в составе.

Кантерано справился с задачей на ура и завоевал доверие руководства клуба.

В текущем сезоне 29-летний испанец провел за «сливочных» 34 матча, в которых набрал 10 очков по системе гол+пас.

Напомним, «Реал» может назначить Карло Анчелотти на должность главного тренера.

Павел Харченко
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Теги

Лукас Васкес Реал Мадрид (футбол)

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