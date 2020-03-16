«Реал» проявляет интерес к Влаховичу

Нападающий «Фиорентины» феерит в нынешнем сезоне Серии А







Душан Влахович / Фото - Twitter

Форвард «Фиорентины»в ближайшем будущем может сменить клубную прописку. Об этом сообщаетНевероятная игра 21-летнего футболиста стала одним из главных открытий нынешнего сезона во Флоренции.«Фиалки» намерены удержать серба новым контрактом, однако есть вероятность, что Влахович в ближайшее время переедет в Примеру.Сообщается, что в услугах нападающего заинтересован мадридский «Реала».Ранее стало известно, что полузащитник «Фиорентины»