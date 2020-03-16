Рибери летом покинет «Фиорентину» и вернется в Бундеслигу
«Реал» проявляет интерес к Влаховичу
Нападающий «Фиорентины» феерит в нынешнем сезоне Серии А
16 марта 19:00
Душан Влахович / Фото - TwitterФорвард «Фиорентины» Душан Влахович в ближайшем будущем может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Repubblica.
Невероятная игра 21-летнего футболиста стала одним из главных открытий нынешнего сезона во Флоренции.
«Фиалки» намерены удержать серба новым контрактом, однако есть вероятность, что Влахович в ближайшее время переедет в Примеру.
Сообщается, что в услугах нападающего заинтересован мадридский «Реала».
Ранее стало известно, что полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери покинет команду по завершении сезона.