«Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Анчелотти
Мадридский «Реал» стартовал в Примере с разгрома «Алавеса» со счетом 1:4.
В первом тайме команды привыкали к футболу, не создавая особо много моментов. Столичный клуб делал ставку на удары с дальней дистанции, а хозяева пытались вешать в штрафную.
Счет открыл Карим Бензема после филигранного паса пяткой от Эдена Азара.
Вскоре «сливочные» удвоили преимущество – Лука Модрич шведой вырезал пас в штрафную, и Начо Фернандес в подкате заколотил мяч в сетку.
Спустя пару минут Бензема снова огорчил соперника, оформив дубль.
После ошибки Эдера Милитао и фола Тибо Куртуа в ворота «бланкос» назначили пенальти, который уверенно реализовал Хоселу.
В компенсированное время «Реал» снова установил разгромный счет на табло. После подачи новичка команды Давида Алабы мяч в ворота заколотил Винисиус Жуниор.
«Депортиво Алавес» – «Реал Мадрид» 1:4
Голы: Бензема, 48, 62, Начо, 56, Винисиус, 90 – Хоселу, 65 (пен.)
«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Риоха (Пельистри, 68), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Мендес (Мартин, 68), Пина (Мойя, 82), Пере Понс (Лум, 59), Хоселу.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Алаба, Вальверде (Иско, 88), Каземиро, Модрич (Асенсио, 88), Бэйл (Родриго, 68), Бензема (Йович, 89), Азар (Винисиус Жуниор, 66).
Предупреждения: Ману Гарсия (35), Бэйл (53), Куртуа (64).
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