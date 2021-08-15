«Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Анчелотти

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 20
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Страсбур 4:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 5:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 Окончен
23:00 Алавес - Реал 1:4 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист 1:2 Окончен
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 1:1 Окончен
19:30 Десна - СК Днепр-1 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг -:- Запланирован
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован

«Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Анчелотти

Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных
Футбол Примерa (Испания)
07:35
«Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Анчелотти
фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» стартовал в Примере с разгрома «Алавеса» со счетом 1:4.

В первом тайме команды привыкали к футболу, не создавая особо много моментов. Столичный клуб делал ставку на удары с дальней дистанции, а хозяева пытались вешать в штрафную.

Счет открыл Карим Бензема после филигранного паса пяткой от Эдена Азара.

Вскоре «сливочные» удвоили преимущество – Лука Модрич шведой вырезал пас в штрафную, и Начо Фернандес в подкате заколотил мяч в сетку.

Спустя пару минут Бензема снова огорчил соперника, оформив дубль.

После ошибки Эдера Милитао и фола Тибо Куртуа в ворота «бланкос» назначили пенальти, который уверенно реализовал Хоселу.

В компенсированное время «Реал» снова установил разгромный счет на табло. После подачи новичка команды Давида Алабы мяч в ворота заколотил Винисиус Жуниор.

«Депортиво Алавес» – «Реал Мадрид» 1:4

Голы: Бензема, 48, 62, Начо, 56, Винисиус, 90 – Хоселу, 65 (пен.)

«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Риоха (Пельистри, 68), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Мендес (Мартин, 68), Пина (Мойя, 82), Пере Понс (Лум, 59), Хоселу.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Алаба, Вальверде (Иско, 88), Каземиро, Модрич (Асенсио, 88), Бэйл (Родриго, 68), Бензема (Йович, 89), Азар (Винисиус Жуниор, 66).

Предупреждения: Ману Гарсия (35), Бэйл (53), Куртуа (64).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Алавес Карло Анчелотти

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Реал» заплатит за Мбаппе 150 миллионов. Но только при одном условии
«Реал» заплатит за Мбаппе 150 миллионов. Но только при одном условии
Футбол Примерa (Испания)
14 августа 17:28
«Реал» опроверг выход клуба из Ла Лиги
«Реал» опроверг выход клуба из Ла Лиги
Футбол Примерa (Испания)
14 августа 13:10
Перес вновь в ярости? «Реал» задумался о выходе из Ла Лиги
Перес вновь в ярости? «Реал» задумался о выходе из Ла Лиги
Футбол Примерa (Испания)
14 августа 11:05
Остается в Мадриде. Лунин – в заявке «Реала» на сезон 21/22
Остается в Мадриде. Лунин – в заявке «Реала» на сезон 21/22
Футбол Примерa (Испания)
14 августа 10:35
«Реал» готовится к переговорам по Мбаппе
«Реал» готовится к переговорам по Мбаппе
Футбол Примерa (Испания)
14 августа 09:25
Анчелотти: «Реал» должен конкурировать с «Барселоной»
Анчелотти: «Реал» должен конкурировать с «Барселоной»
Футбол Примерa (Испания)
14 августа 08:28

Новости: Футбол

Малиновский не помог «Аталанте» избежать поражения от «Ювентуса»
Малиновский не помог «Аталанте» избежать поражения от «Ювентуса»
Украинские легионеры
09:24
Источник: завтра Супряга станет игроком «Сампдории»
Источник: завтра Супряга станет игроком «Сампдории»
Украинская Премьер-лига
09:06
Стадион взорвался овациями! Как ПСЖ представил Месси фанатам
Стадион взорвался овациями! Как ПСЖ представил Месси фанатам
Лига 1 (Франция)
08:55
Петряк забил за «Фехервар», а Макаренко дебютировал в чемпионате Венгрии
Петряк забил за «Фехервар», а Макаренко дебютировал в чемпионате Венгрии
Украинские легионеры
08:35
Вот это дебют! Яремчук – лучший игрок матча с «Арукой»
Вот это дебют! Яремчук – лучший игрок матча с «Арукой»
Украинские легионеры
08:15
Дюмфрис стал игроком «Интера»
Дюмфрис стал игроком «Интера»
Серия А (Италия)
07:59
ПСЖ поиграл с нервами фанатов в первой домашней победе сезона
ПСЖ поиграл с нервами фанатов в первой домашней победе сезона
Лига 1 (Франция)
07:50
«Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Анчелотти
«Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Анчелотти
Примерa (Испания)
07:35
Без шансов. «Динамо» «всухую» проиграло «Интеру»
Без шансов. «Динамо» «всухую» проиграло «Интеру»
Украинская Премьер-лига
14 августа 22:43
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
9
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости