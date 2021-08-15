«Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Анчелотти

Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных

фото - Real Madrid CF

Мадридский «Реал» стартовал в Примере с разгрома «Алавеса» со счетом 1:4.

В первом тайме команды привыкали к футболу, не создавая особо много моментов. Столичный клуб делал ставку на удары с дальней дистанции, а хозяева пытались вешать в штрафную.

Счет открыл Карим Бензема после филигранного паса пяткой от Эдена Азара.

Вскоре «сливочные» удвоили преимущество – Лука Модрич шведой вырезал пас в штрафную, и Начо Фернандес в подкате заколотил мяч в сетку.

Спустя пару минут Бензема снова огорчил соперника, оформив дубль.

После ошибки Эдера Милитао и фола Тибо Куртуа в ворота «бланкос» назначили пенальти, который уверенно реализовал Хоселу.

В компенсированное время «Реал» снова установил разгромный счет на табло. После подачи новичка команды Давида Алабы мяч в ворота заколотил Винисиус Жуниор.

«Депортиво Алавес» – «Реал Мадрид» 1:4

Голы: Бензема, 48, 62, Начо, 56, Винисиус, 90 – Хоселу, 65 (пен.)

«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Риоха (Пельистри, 68), Ману Гарсия (Гвидетти, 59), Мендес (Мартин, 68), Пина (Мойя, 82), Пере Понс (Лум, 59), Хоселу.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Алаба, Вальверде (Иско, 88), Каземиро, Модрич (Асенсио, 88), Бэйл (Родриго, 68), Бензема (Йович, 89), Азар (Винисиус Жуниор, 66).

Предупреждения: Ману Гарсия (35), Бэйл (53), Куртуа (64).