«Реал» разгромил «Алавес», забив все мячи во втором тайме
В 25-м туре чемпионата Испании «Реал» победил «Алавес».
Отметим, что первая половина встречи прошла без голов, а вот во второй мадридская команда начала подтверждать свой статус фаворита. Голы Асенсио, Винисиуса и Бензема сделали счет разгромным в пользу хозяев поля.
3:0, в турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» продолжает опережать ближайшего преследователя «Севилью» на 7 очков.
Примера, 25-й тур
«Реал» – «Алавес» 3:0
Голы: Асенсио, 63, Винисиус Жуниор, 80, Бензема, 90, пен
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 87), Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 85), Модрич (Родриго, 82), Каземиро, Вальверде, Бензема, Асенсио (Себальос, 82), Винисиус Жуниор (Азар, 85).
«Алавес»: Пачеко, Теналья, Лежен, Мязга, Дуарте (Химо Наварро, 83), Джейсон (Пере Понс, 61), Пина, Эскаланте (Мендес, 72), Лум (Мойя, 83), Хоселу, Риоха (Вальехо, 72).
Предупреждения: Модрич (33), Лум (48).
Комментарии 0