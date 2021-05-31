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«Реал» решил расстаться со своим капитаном

Конец эпохи в мадридской команде
Футбол Примерa (Испания)
12:53
«Реал» решил расстаться со своим капитаном
Серхио Рамос / фото - Eurosport

Руководство мадридского «Реала» не смогло договориться с Серхио Рамосом о новом контракте, сообщает COPE.

Стороны не смогли согласовать новую договоренность, а нынешний контракт испанца истекает летом этого года.

С уходом Зинедина Зидана боссы «Реала» хотят установить курс на обновление состава и начать планируют с линии защиты. Вместе с Рамосом команду могут покинуть Рафаэль Варан и Марсело, а недавно клуб объявил о трансфере Давида Алабы.

Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году. В составе «сливочных» Серхио пять раз становился чемпионом Испании, по 4 раза становился обладателем Суперкубка Испании, Лиги Чемпионов и Клубного Чемпионата мира, а также, 3 раза выигрывал Суперкубок UEFA и дважды кубок Испании.

Напомним, ранее Зидан рассказал о причинах ухода из команды.

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Теги

Серхио Рамос Реал Мадрид (футбол)

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