«Реал» доверяет Анчелотти, несмотря на вылет из Кубка Испании
«Реал» с трудом обыграл «Гранаду» и укрепил лидерство в Ла Лиге
Асенсио забил под конец встречи
07:51
Фото: Real Madrid
«Реал» в матче 23 тура Ла Лиги дома обыграл «Гранаду».
Матч для мадридцев вышел очень сложным, но им удалось вырвать победу. Асенсио отличился единственным голом.
«Реал» лидирует в таблице Ла Лиги и оторвался от «Севильи» на 6 очков.
Ла Лига. 23-й тур:
«Реал» – «Гранада» 1:0
Гол: Асенсио, 74
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Марсело (Начо, 84), Модрич (Себальос, 87), Кроос, Камавинга (Вальверде, 46), Иско (Йович, 65), Асенсио, Родриго (Азар, 65).
«Гранада»: Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте, Нева, Пуэртас (Раба, 71), Гоналон, Милья (Рочина, 81), Кольядо (Петрович, 71), Суарес (Молина, 63), Узуни (Аресо, 80).
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