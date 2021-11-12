Экс-игрок «Реала» и ПСЖ: «Мбаппе говорил мне, что будет играть в Мадриде»
«Реал» сделает новое предложение по Мбаппе в январе
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17:45
Килиан Мбаппе / фото - Getty Images
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в зимнее трансферное окно, вероятнее всего, покинет парижский клуб, сообщает Альберто Перейра в эфире программы Radioestadio Noche.
По информации журналиста, зимой «Реал» вновь включится в борьбу за форварда и сделает ПСЖ новое предложение. Стоит отметить, что парижанам придется принять условия «Королевского клуба», если они хотят получить хоть какие-то деньги за трансфер Мбаппе, ведь контракт Килиана истекает в июне 2022 года, и игрок не раз говорил, что не хочет больше оставаться в ПСЖ.
Напомним, «Реал» предложит трех игроков «Фиорентине» в обмен на Душана Влаховича.