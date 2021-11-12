«Реал» сделает новое предложение по Мбаппе в январе

Сумма пока неизвестна

Килиан Мбаппе / фото - Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в зимнее трансферное окно, вероятнее всего, покинет парижский клуб, сообщает Альберто Перейра в эфире программы Radioestadio Noche.

По информации журналиста, зимой «Реал» вновь включится в борьбу за форварда и сделает ПСЖ новое предложение. Стоит отметить, что парижанам придется принять условия «Королевского клуба», если они хотят получить хоть какие-то деньги за трансфер Мбаппе, ведь контракт Килиана истекает в июне 2022 года, и игрок не раз говорил, что не хочет больше оставаться в ПСЖ.

Напомним, «Реал» предложит трех игроков «Фиорентине» в обмен на Душана Влаховича.