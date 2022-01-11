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«Реал» согласовал контракт со сниженной зарплатой с 36-летним лидером команды

Хавбек останется в Мадриде еще на год
Футбол Примерa (Испания)
11 января 15:49
«Реал» согласовал контракт со сниженной зарплатой с 36-летним лидером команды
Лука Модрич / фото - Marca

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт на год с полузащитником Лукой Модричем, сообщает AS.

Боссы «бланкос» впечатлены выступлениями хорвата в 36-летнем возрасте и считают, что тот должен остаться в столице Испании еще на год.

Действующее соглашение полузащитника истекает летом 2022-го года, но и клуб, и он сам хотят продлить сотрудничество.

Игрок хочет выйти на поле обновленного «Сантьяго Бернабеу», реконструкция которого завершится в декабре этого года. Футболист также желает встретить в клубе новую «эру Галактикос», которую президент «бланкос» Флорентино Перес намерен начать летом с подписания Килиана Мбаппе и еще нескольких звезд.

К тому же, с весьма вероятным уходом Марсело и Начо Фернандеса хорват станет вице-капитаном команды и будет вторым в очереди за повязкой после Карима Бензема.

По информации источника, «Реал» уже согласовал все детали нового контракта с Модричем, который будет продлен до июня 2023-го года с понижением зарплаты в 10% процентов. Соглашение будет подписано летом.

36-летний хавбек планирует завершить карьеру в Мадриде. В том же году на футбольную пенсию может уйти его давний партнер по центру поля Тони Кроос.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Лука Модрич

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