Зінченко не потрапив до основого складу «Манчестер Сіті» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом»
«Реал» сотворил чудо в сумасшедшем матче с «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов
Путевку «сливочным» подарил дубль Родриго
07:27
«Реал» – «Манчестер Сити» / Фото - managingmadridНа стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов UEFA сезона-2021/22 «Реал» принимал «Манчестер Сити» и одержал победу со счетом 3:1.
Счет в игре был открыт лишь во втором тайме. На 73-й минуте отличился форвард «Сити» Рияд Марез, которому ассистировал Бернарду Силва. На 90-й минуте забил нападающий «Реала» Родриго, через две минуты бразилец оформил дубль.
В дополнительное время на 93-й минуте защитник «Сити» Рубен Диаш нарушил правила в своей штрафной на форварде мадридцев Кариме Бензема, после чего арбитр поставил пенальти. Сам француз уверенно реализовал 11-метровый.
Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч
«Реал» – «Манчестер Сити» 3:1 (0:0, 2:1, 1:0), первый матч 3:4
Голы: Родриго, 90, 90+6, Бензема, 95 – Марез, 73
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао (Вальехо, 115), Менди, Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Каземиро (Асенсио, 75), Вальверде, Бензема (Себальос, 104), Винисиус Жуниор (Васкес, 115)
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Стерлинг, 99), Фоден, Марез (Фернандиньо, 85), Габриэл Жезус (Грилиш, 78).
Предупреждения: Модрич, Карвахаль, Милитао, Вальверде – Лапорт, Стерлинг, Зинченко
Таким образом, «Реал» по сумме двух матчей (3:4; 3:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем».
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