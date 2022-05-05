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«Реал» сотворил чудо в сумасшедшем матче с «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов

Путевку «сливочным» подарил дубль Родриго
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:27
«Реал» сотворил чудо в сумасшедшем матче с «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов
«Реал» – «Манчестер Сити» / Фото - managingmadrid
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов UEFA сезона-2021/22 «Реал» принимал «Манчестер Сити» и одержал победу со счетом 3:1.

Счет в игре был открыт лишь во втором тайме. На 73-й минуте отличился форвард «Сити» Рияд Марез, которому ассистировал Бернарду Силва. На 90-й минуте забил нападающий «Реала» Родриго, через две минуты бразилец оформил дубль.

В дополнительное время на 93-й минуте защитник «Сити» Рубен Диаш нарушил правила в своей штрафной на форварде мадридцев Кариме Бензема, после чего арбитр поставил пенальти. Сам француз уверенно реализовал 11-метровый.
Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч

«Реал» – «Манчестер Сити» 3:1 (0:0, 2:1, 1:0), первый матч 3:4

Голы: Родриго, 90, 90+6, Бензема, 95 – Марез, 73

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао (Вальехо, 115), Менди, Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Каземиро (Асенсио, 75), Вальверде, Бензема (Себальос, 104), Винисиус Жуниор (Васкес, 115)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Стерлинг, 99), Фоден, Марез (Фернандиньо, 85), Габриэл Жезус (Грилиш, 78).

Предупреждения: Модрич, Карвахаль, Милитао, Вальверде – Лапорт, Стерлинг, Зинченко 

Таким образом, «Реал» по сумме двух матчей (3:4; 3:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем».

Владимир Кириченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Манчестер Сити

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