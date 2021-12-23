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«Реал» сумел обыграть «Атлетик», благодаря дублю Бензема

Все голы были забиты до 10-й минуты
Футбол Примерa (Испания)
07:50
«Реал» сумел обыграть «Атлетик», благодаря дублю Бензема
Фото: Real Madrid

«Реал» в матче 21 тура Ла Лиги обыграл на выезде «Атлетик».

Все три мяча были забиты до 10-й минуты! Бензема оформил дубль на 7 минут, но Санчет отыграл один мяч как раз на 10-й.

Больше голов болельщики не увидели. Обе команды имели шансы, но забить им было не суждено.

«Реал» победил и укрепил лидерство в таблице.

Ла Лига. 21-й тур:

«Атлетик» – «Реал» 1:2

Голы: Санчет, 10 – Бензема, 4, 7

«Атлетик»: Агирресабала, Де Маркос, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага (Лекуэ, 63), Саррага (Уильямс, 57), Дани Гарсия, Венседор, Сансет (Рауль Гарсия, 63), Уильямс, Муниаин (Серрано, 84).

«Реал»: Куртуа, Начо, Милитао, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Васкес, Бензема (Йович, 90), Азар (Петер, 86), Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 85).

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Атлетик Бильбао

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