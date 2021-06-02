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«Реал» связывался с Моуриньо по поводу возвращения в Мадрид

Лишь после отказа португальца «сливочные» обратились к Анчелотти
Футбол Примерa (Испания)
22:17
«Реал» связывался с Моуриньо по поводу возвращения в Мадрид
Жозе Моуриньо / Фото: hurriyetdailynews.com

«Реал» контактировал с другими специалистами до назначения Карло Анчелотти.

«Сливочные» связывались с тренером Жозе Моуриньо, который будет работать в «Роме» в следующем году, сообщает The Telegraph.

Королевский клуб дважды неформально беседовал с португальцем и спрашивал его отношение к идее вернуться в «Реал». Отметим, что Жозе возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год.

Лишь после отказа Моуриньо «сливочные» обратили свой взор на Анчелотти. Отметим, что в тренерском штабе итальянца будет работать экс-подопечный Анчелотти в «Реале».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Жозе Моуриньо Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

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