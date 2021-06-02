Анчелотти: «Приложу все силы, чтобы сделать в «Реале» то, что нам удалось в прошлом»
«Реал» связывался с Моуриньо по поводу возвращения в Мадрид
Лишь после отказа португальца «сливочные» обратились к Анчелотти
22:17
Жозе Моуриньо / Фото: hurriyetdailynews.com
«Реал» контактировал с другими специалистами до назначения Карло Анчелотти.
«Сливочные» связывались с тренером Жозе Моуриньо, который будет работать в «Роме» в следующем году, сообщает The Telegraph.
Королевский клуб дважды неформально беседовал с португальцем и спрашивал его отношение к идее вернуться в «Реал». Отметим, что Жозе возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год.
Лишь после отказа Моуриньо «сливочные» обратили свой взор на Анчелотти. Отметим, что в тренерском штабе итальянца будет работать экс-подопечный Анчелотти в «Реале».
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