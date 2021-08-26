Утешительный приз для «Монако». «Монегаски» получат 35 миллионов в случае трансфера Мбаппе
«Реал» улучшил предложение по Мбаппе. ПСЖ – в раздумьях
Мадридцы до последнего продолжают бороться за звездного форварда
18:37
Килиан Мбаппе / Фото - eurosport«Реал» не покидает надежд подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Мадридский клуб улучшил предложение, увеличив сумму до 170 млн евро. Об этом сообщает GFFN.
Напомним, что парижане готовы продать Мбаппе за 200 млн евро. Однако выяснилось, что в ПСЖ недовольны действиями «сливочных», а президент мадридцев подчеркнул, что ответ на запрос о трансфере Мбаппе был грубым.
Действующее соглашение 22-летнего Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года.
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