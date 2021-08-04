«Реал» установил ценник на одного из самых титулованных игроков команды
Мадридский «Реал» хочет избавиться от испанского атакующего полузащитника Иско Аларкона, сообщает портал Goal.
Руководство «сливочных» продолжает чистку составу. На очереди – продажа Иско, чей контракт с клубом истекает следующим летом. Мадридцы планируют выручить с его продажи около 18 миллионов евро.
В трансфере хавбека заинтересован «Милан», которому недостает игрока на позицию «десятки» после ухода Хакана Чалханоглу. Единственное, что останавливает «россонери» – зарплата игрока. В «Реале» Иско получает 6 миллионов евро, которые миланцы платить не готовы.
«Королевский клуб» также надеется распрощаться с испанцем, чтобы тот не мешал развитию молодого Мартина Эдегора, вернувшегося в клуб этим летом.
В минувшем сезоне Иско отыграл в составе «Реала» 29 матчей, отдав две голевые передачи.
За 8 лет в мадридском клубе полузащитник четырежды побеждал в Лиге Чемпионов и КЧМ, трижды брал Суперкубок UEFA, по два раза выигрывал Суперкубок Испании и Примеру, и всего лишь однажды побеждал в Кубке Испании.
Напомним, «Реал» решил проблему с Гаретом Бэйлом.
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