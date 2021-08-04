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«Реал» установил ценник на одного из самых титулованных игроков команды

В Мадриде устраивают большую распродажу
Футбол Примерa (Испания)
4 августа 17:09
«Реал» установил ценник на одного из самых титулованных игроков команды
фото - ESPN

Мадридский «Реал» хочет избавиться от испанского атакующего полузащитника Иско Аларкона, сообщает портал Goal.

Руководство «сливочных» продолжает чистку составу. На очереди – продажа Иско, чей контракт с клубом истекает следующим летом. Мадридцы планируют выручить с его продажи около 18 миллионов евро.

В трансфере хавбека заинтересован «Милан», которому недостает игрока на позицию «десятки» после ухода Хакана Чалханоглу. Единственное, что останавливает «россонери» – зарплата игрока. В «Реале» Иско получает 6 миллионов евро, которые миланцы платить не готовы.

«Королевский клуб» также надеется распрощаться с испанцем, чтобы тот не мешал развитию молодого Мартина Эдегора, вернувшегося в клуб этим летом.

В минувшем сезоне Иско отыграл в составе «Реала» 29 матчей, отдав две голевые передачи.

За 8 лет в мадридском клубе полузащитник четырежды побеждал в Лиге Чемпионов и КЧМ, трижды брал Суперкубок UEFA, по два раза выигрывал Суперкубок Испании и Примеру, и всего лишь однажды побеждал в Кубке Испании.

Напомним, «Реал» решил проблему с Гаретом Бэйлом.


Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Иско Милан

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