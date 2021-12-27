«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом

Мадридцы не будут вести переговоры с ПСЖ в январе

Фото: AS

«Реал» уверен в подписании нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе летом.

Мадридский клуб считает, что желание форварда перейти в их команду достаточно большое, а поэтому испанский гранд и не будет вести переговоры о переходе в январе, утверждает AS.

Парижане еще надеются на продление контракта и даже готовы пойти на условия игрока, но тот пока не соглашается.

В сентябре «Реал» был готов заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе, но ПСЖ отклонил все предложения от мадридцев.