Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом

Мадридцы не будут вести переговоры с ПСЖ в январе
Футбол Примерa (Испания)
12:53
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
Фото: AS

«Реал» уверен в подписании нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе летом.

Мадридский клуб считает, что желание форварда перейти в их команду достаточно большое, а поэтому испанский гранд и не будет вести переговоры о переходе в январе, утверждает AS.

Парижане еще надеются на продление контракта и даже готовы пойти на условия игрока, но тот пока не соглашается.

В сентябре «Реал» был готов заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе, но ПСЖ отклонил все предложения от мадридцев.

 

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Килиан Мбаппе ПСЖ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Реал» отпустит Себальоса в «Бетис»
«Реал» отпустит Себальоса в «Бетис»
Футбол Примерa (Испания)
12:10
«Шахтер» сразится с «Реалом» за бразильского игрока
«Шахтер» сразится с «Реалом» за бразильского игрока
Футбол Украинская Премьер-лига
25 декабря 17:31
1
Украинизация АПЛ. Самый богатый клуб мира хочет купить Лунина у «Реала»
Украинизация АПЛ. Самый богатый клуб мира хочет купить Лунина у «Реала»
Футбол Украинские легионеры
25 декабря 11:47
1
Два европейских гранда готовы выплатить солидные отступные за Холанда
Два европейских гранда готовы выплатить солидные отступные за Холанда
Футбол Бундеслига (Германия)
25 декабря 11:12
Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке
Месси назвал игрока, которому боялся посмотреть в глаза в раздевалке
Футбол Лига 1 (Франция)
25 декабря 09:50
Лопетеги подпишет в «Севилью» своего любимчика из «Реала» и сборной Испании
Лопетеги подпишет в «Севилью» своего любимчика из «Реала» и сборной Испании
Футбол Примерa (Испания)
25 декабря 09:39

Новости: Футбол

Довбык: «В Черкассах у Миколенко был такой же стремный район, как у меня»
Довбык: «В Черкассах у Миколенко был такой же стремный район, как у меня»
Украинская Премьер-лига
13:21
«Аталанта» опередила «Шахтер» в подписании Бога
«Аталанта» опередила «Шахтер» в подписании Бога
Серия А (Италия)
13:11
Президент «Днепра-1»: «Конечно, клубам УПЛ удастся договориться о едином телепуле»
Президент «Днепра-1»: «Конечно, клубам УПЛ удастся договориться о едином телепуле»
Украинская Премьер-лига
13:00
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
Примерa (Испания)
12:53
Перестройка в «Дженоа». Шевченко выбрал пятерку игроков, которые отправятся на выход
Перестройка в «Дженоа». Шевченко выбрал пятерку игроков, которые отправятся на выход
Серия А (Италия)
12:38
Дембеле намекнул, что остается в «Барселоне»
Дембеле намекнул, что остается в «Барселоне»
Примерa (Испания)
12:28
Роджерс: «Второй тайм с «Манчестер Сити» вселяет надежду»
Роджерс: «Второй тайм с «Манчестер Сити» вселяет надежду»
Премьер-Лига (Англия)
12:11
«Реал» отпустит Себальоса в «Бетис»
«Реал» отпустит Себальоса в «Бетис»
Примерa (Испания)
12:10
Козловский: «Рух» переехал «Ворсклу» катком. Соперник был шокирован»
Козловский: «Рух» переехал «Ворсклу» катком. Соперник был шокирован»
Украинская Премьер-лига
11:48
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
57
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
8
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Все новости