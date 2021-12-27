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«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
Мадридцы не будут вести переговоры с ПСЖ в январе
12:53
Фото: AS
«Реал» уверен в подписании нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе летом.
Мадридский клуб считает, что желание форварда перейти в их команду достаточно большое, а поэтому испанский гранд и не будет вести переговоры о переходе в январе, утверждает AS.
Парижане еще надеются на продление контракта и даже готовы пойти на условия игрока, но тот пока не соглашается.
В сентябре «Реал» был готов заплатить 180 миллионов евро за Мбаппе, но ПСЖ отклонил все предложения от мадридцев.