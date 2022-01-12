«Реал» в два раза чаще «Барселоны» побеждал в Эль Класико в рамках Суперкубка Испании

В последний раз команды встречались в турнире в 2017-м году

Марко Асенсио / фото - beIN SPORTS

Сегодня, 12-го января состоится полуфинальный матч за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Команды в 14-й раз встретятся между собой в этом соревновании. «Сливочные» выходили победителями 8 раз, «блаугранас» – 4 раза, а еще дважды противостояние заканчивалось вничью.

Столичная команда забила 30 голов, а «кулес» отметились 18-ю мячами в этом противостоянии.

Тем не менее каталонцы чаще выигрывали этот турнир, чем мадридская команда. На счету «сине-гранатовых» 13 трофеев, а мадридцы брали трофей 11 раз.

В последний раз команды встречались между собой в рамках этого турнира в 2017-м году, когда команда Зинедина Зидана одержала победу со счетом 5:1 по сумме двух матчей.

Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал». Начало – в 21:00.

Напомним, Хави проведет свое первое Класико в качестве наставника каталонцев. В последний раз тренеры «Барселоны» выигрывали свой дебютный матч с принципиальным соперником еще в 2013-м году.