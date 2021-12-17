«Реал» в Кубке Испании сыграет с командой, против которой Лунин провел свой единственный матч за «сливочных»
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании.
Мадридский «Реал» получил в соперники «Алькояно» из Сегунды Б. Команды встретятся в турнире второй раз подряд.
В сезоне-20/21 жребий также свел эти два клуба. Та игра стала первой официальной для украинского голкипера Андрея Лунина в составе «сливочных».
Мадридцы тогда уступили команде из третьего дивизиона, а Лунин пропустил два гола и после этого не появлялся в Примере или Лиге чемпионов в футболке «бланкос».
Все пары 1/16 Кубка Испании:
«Атлетико Манча Реал» – «Атлетик»
«Райо Махадаонда» – «Атлетико» Мадрид
«Алькояно» – «Реал» Мадрид
«Линарес» – «Барселона»
«Атлетико Балеарес» – «Сельта»
«Вальядолид» – «Бетис»
«Альмерия» – «Эльче»
«Мирандес» – «Райо Вальекано»
«Картахена» – «Валенсия»
«Спортинг Хихон» – «Вильярреал»
«Эйбар» – «Мальорка»
«Фуэнлабрада» – «Кадис»
«Леганес» – «Реал Сосьедад»
«Жирона» – «Осасуна»
«Сарагоса» – «Севилья»
«Понферрадина» – «Эспаньол»
Напомним, Лунин второй раз за пять месяцев сдал положительный тест на коронавирус.
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