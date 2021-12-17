«Реал» в Кубке Испании сыграет с командой, против которой Лунин провел свой единственный матч за «сливочных»

Мадридцы проиграли ту встречу и вылетели из турнира

фото - Real Madrid CF

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании.

Мадридский «Реал» получил в соперники «Алькояно» из Сегунды Б. Команды встретятся в турнире второй раз подряд.

В сезоне-20/21 жребий также свел эти два клуба. Та игра стала первой официальной для украинского голкипера Андрея Лунина в составе «сливочных».

Мадридцы тогда уступили команде из третьего дивизиона, а Лунин пропустил два гола и после этого не появлялся в Примере или Лиге чемпионов в футболке «бланкос».

Все пары 1/16 Кубка Испании:

«Атлетико Манча Реал» – «Атлетик»

«Райо Махадаонда» – «Атлетико» Мадрид

«Алькояно» – «Реал» Мадрид

«Линарес» – «Барселона»

«Атлетико Балеарес» – «Сельта»

«Вальядолид» – «Бетис»

«Альмерия» – «Эльче»

«Мирандес» – «Райо Вальекано»

«Картахена» – «Валенсия»

«Спортинг Хихон» – «Вильярреал»

«Эйбар» – «Мальорка»

«Фуэнлабрада» – «Кадис»

«Леганес» – «Реал Сосьедад»

«Жирона» – «Осасуна»

«Сарагоса» – «Севилья»

«Понферрадина» – «Эспаньол»

Напомним, Лунин второй раз за пять месяцев сдал положительный тест на коронавирус.