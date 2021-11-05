«Реал» включился в гонку за вундеркинда «РБ Зальцбург»

За форвардом уже выстроились в очередь топ-клубы Европы

Карим Адейеми / фото - BBC

Мадридский «Реал» интересуется нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми, сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Представители «сливочных» уже встретились с агентами 19-летнего немца, и предложили ему свой проект.

Ранее футболистом всерьез интересовались ПСЖ, «Бавария» и «Боруссия». Последние уже предложили игроку контракт.

Но также есть вероятность, что он пойдет по пути многих других игроков «РБ Зальцбург» и переберется в немецкий филиал «быков» – «Лейпциг».

В текущем сезоне форвард провел 21 матч, в котором забил 14 голов и отдал два ассиста.

Напомним, звездный игрок «Реала» может оказаться в «Ливерпуле».