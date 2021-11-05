Клопп хочет видеть в своей команде звезду «Реала»
«Реал» включился в гонку за вундеркинда «РБ Зальцбург»
За форвардом уже выстроились в очередь топ-клубы Европы
13:51
Карим Адейеми / фото - BBC
Мадридский «Реал» интересуется нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми, сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.
Представители «сливочных» уже встретились с агентами 19-летнего немца, и предложили ему свой проект.
Ранее футболистом всерьез интересовались ПСЖ, «Бавария» и «Боруссия». Последние уже предложили игроку контракт.
Но также есть вероятность, что он пойдет по пути многих других игроков «РБ Зальцбург» и переберется в немецкий филиал «быков» – «Лейпциг».
В текущем сезоне форвард провел 21 матч, в котором забил 14 голов и отдал два ассиста.
Напомним, звездный игрок «Реала» может оказаться в «Ливерпуле».
Комментарии 1
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king- ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.